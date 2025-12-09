Il ds del Bayern: "Salah? Abbiamo Karl. E grazie a Dio non è un mio problema"

Il Bayern vince ancora: 3-1 allo Sporting nella sesta giornata di Champions League, con i bavaresi che sono così saliti a quota 15 punti. Una stagione fino a qui da incorniciare, tanto che il direttore sportivo Max Eberl ha voluto chiamarsi fuori dai possibili rumor di mercato.

Uno in particolare: quello che riguarda il possibile addio di Momo Salah dal Liverpool nel mercato di gennaio. il dirigente ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Salah? Con Lennart Karl abbiamo un talento eccezionale. Ora mettere qualcuno davanti a lui non avrebbe senso".

Poi ha aggiunto: "Ho seguito le sue dichiarazioni (di Salah, n.d.r.), ma non ho seguito la vicenda in profondità. Come andrà avanti ora, onestamente, grazie a Dio non è un mio problema".

Eberl inoltre ha spiegato che i veri innesti saranno quelli che riguarderanno i giocatori che rientreranno dagli infortuni: "La nostra squadra è super omogenea, è emozionante, dal nostro punto di vista equilibrata sia in attacco che in difesa". Un nuovo giocatore può anche significare portare inquietudine, ha sottolineato Eberl: "Perché allora forse i ruoli non sono più così chiari".

Queste le sue parole poi sugli infortunati: "Hiroki (Ito, n.d. d.) è già tornato, Phonzie (Alphonso Davies, n.d.r. ) oggi per la prima volta è di nuovo in squadra, Jamal (Musiala, n.d.r.) tornerà anche lui, quindi i nostri trasferimenti arrivano dall'interno", ha detto. Poi ha aggiunto: "Ora, onestamente, non è previsto nulla, la nostra squadra è super omogenea, emozionante e dal nostro punto di vista equilibrata. Un nuovo giocatore può sempre significare disordini, perché allora i ruoli potrebbero non essere sempre così chiari. Al momento non vediamo che dobbiamo agire", ha aggiunto Eberl.