Newcastle, futuro in bilico per Howe: da Mourinho e Mancini a Farioli, i nomi per sostituirlo

Il Newcastle guarda avanti, ma con più di un interrogativo sulla guida tecnica. Nonostante il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni sotto la gestione di Eddie Howe, il club inglese ha iniziato a muoversi per cautelarsi in vista di possibili scenari futuri. Arrivato nel 2021, Howe ha trasformato profondamente la squadra, portandola dalla lotta per non retrocedere fino alle competizioni europee. Il punto più alto è stato il trionfo in Coppa di Lega della scorsa stagione, primo trofeo importante del club nel nuovo secolo, oltre alle recenti partecipazioni alla Champions League.

Tuttavia, come riporta il portale inglese TeamTalk, il tecnico avrebbe chiesto garanzie alla dirigenza in vista del mercato estivo, segnale di una situazione non del tutto definita. Secondo queste indiscrezioni, non è da escludere l’ipotesi di un suo passo indietro, con la possibilità di prendersi una pausa come già accaduto in passato.

Intanto il Newcastle si sta muovendo dietro le quinte. Diversi intermediari avrebbero proposto profili di alto livello, tra cui José Mourinho e Roberto Mancini, entrambi con esperienza vincente in Premier League. Ma non sono gli unici nomi sul tavolo: piacciono anche Andoni Iraola, Oliver Glasner, Marco Silva e Francesco Farioli.

La priorità resta comunque chiudere al meglio la stagione con Howe in panchina. Ma con un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti, il futuro del progetto potrebbe presto prendere una nuova direzione.