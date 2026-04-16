Capitano dello Sporting, eliminato dal 'suo' Arsenal: Hjulmand e la storia del tatuaggio gunner

A volte il calcio regala incroci curiosi, quasi paradossali. È il caso di Morten Hjulmand, capitano dello Sporting CP, che nella sfida contro l’Arsenal si è trovato ad affrontare la squadra per cui ha sempre tifato. Il centrocampista danese, infatti, porta sulla pelle un dettaglio che non è passato inosservato: il logo dei Gunners tatuato sulla spalla. Una scelta che racconta il suo passato da grande sostenitore del club londinese e la sua ammirazione per Patrick Vieira, idolo di gioventù.

Il tatuaggio, già noto, è tornato al centro dell’attenzione dopo la doppia sfida europea tra Sporting e Arsenal. A spuntarla sono stati gli inglesi, che grazie allo 0-1 ottenuto all’andata a Lisbona e allo 0-0 dell’Emirates Stadium hanno conquistato la qualificazione, eliminando proprio la squadra guidata da Hjulmand.

Sui social la curiosità ha acceso il dibattito, ma per il giocatore non si tratta di nulla di nuovo: non ha mai nascosto il proprio legame emotivo con l’Arsenal, esibendo con orgoglio quel tatuaggio anche nelle sfide più delicate.