Bayern Monaco, resta alto l'interesse per Guehi: Eberl ha già incontrato l'agente

Il Bayern Monaco non molla la presa su Marc Guehi. Secondo quanto rivelato da Sky Germany, il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, avrebbe effettuato nuove telefonate nei giorni scorsi nel tentativo di convincere il centrale a sposare il progetto del club tedesco in vista della prossima estate.

L'interesse del Bayern è concreto e di lunga data: già alcune settimane fa, presso la sede bavarese, si era tenuto un incontro tra Eberl e l'agente del calciatore. I campioni di Germania in carica non hanno intenzione di arrendersi, puntando sulla scadenza del contratto del nazionale inglese, prevista per il termine di questa stagione.

La strada per il Bayern, tuttavia, si preannuncia in salita a causa della forte concorrenza inglese: il Manchester City resta interessato a un trasferimento immediato in questa finestra invernale. Questa opzione rappresenterebbe l'unica opportunità per il Crystal Palace di incassare una cifra per il cartellino, evitando di perdere il giocatore a parametro zero. Attenzione anche al Liverpool, che già nella scorsa estate ha fatto di tutto per portarlo ad Anfield e non mollerà di certo. Il futuro di Guehi appare dunque in bilico tra il salto definitivo in una big di Premier o l'avventura in Bundesliga alla corte di Kompany.