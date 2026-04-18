Union Berlino, il presidente frena: "Marie-Louise Eta in panchina solo 6 gare". Il motivo

Esordirà sulla panchina dell'Union Berlino da prima allenatrice donna di una squadra maschile in uno dei primi cinque campionati europei, ma Marie-Louise Eta rimarrà alla guida della squadra di Bundesliga solamente per le prossime sei partite. Indipendentemente dai risultati. Lo ha dichiarato il presidente del club tedesco, Dirk Zingler. Il motivo? C'entra la formazione femminile del club e il "sì" formulato dalla 34enne di Dresda come guida tecnica in estate.

Modificare l'impegno di Eta con la squadra femminile, secondo il numero uno dell'Union Berlino, sarebbe un "disonore" per il calcio femminile: "Due settimane fa, Marie-Louise Eta ha firmato un contratto per la Bundesliga femminile con grande convinzione, e lo abbiamo fatto entrambi con la stessa determinazione", ha dichiarato Zingler a Sky Sports DE. "Se è brava resta con gli uomini, se non è così brava va con le donne: non accetto nemmeno che si apra questa discussione", ha puntualizzato il presidente.

"La scelta di chi allena quale squadra è sempre una decisione professionale basata sui fatti, e associarla a questo tipo di dibattito farebbe un torto a lei e al calcio femminile nel suo complesso. Marie-Louise Eta resterà in carica qui per cinque partite, dopodiché prenderà il controllo della squadra femminile". L'Union occupa attualmente l'11º posto in Bundesliga, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione e dieci di distacco da un posto in Europa.