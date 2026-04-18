"Spreco di energia aspettare un risultato": Farioli nega l'interesse per Sporting-Benfica

Francesco Farioli ha presentato la sfida contro il Tondela, match della 30ª giornata della Liga Portugal di domani, che andrà in scena una volta assistito al termine del derby tra Sporting Lisbona e il Benfica di Mourinho. Uno scontro diretto che potrebbe portare vantaggi al Porto del tecnico italiano in ottica titolo. "Noi saremo nella nostra sala a preparare la nostra partita, che è la cosa più importante", ha precisato tuttavia l'ex guida dell'Ajax. "Entrambe le squadre sono ancora candidate al titolo, ma ciò che conta è il match che dobbiamo preparare noi".

Se sarà una sfida difficile dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Sì, sarà una sfida perché non abbiamo avuto molto tempo per allenarci né per riflettere su quanto accaduto. Il nostro focus ora è sul Tondela, una squadra da cui non sappiamo bene cosa aspettarci. Abbiamo studiato come l'allenatore faceva lavorare le sue squadre in Polonia e contiamo di farci trovare pronti domani per una partita molto importante".

Se vincesse il Benfica certamente il Porto potrebbe ampliare il divario che lo separa dallo Sporting: "Lo ripeto, sarebbe uno spreco di energia stare domani ad aspettare un risultato", ha sottolineato Farioli ai giornalisti presenti in conferenza stampa. "Qualunque esso sia, sappiamo che qualcuno resterà indietro nella corsa, ma anche noi dobbiamo mantenere la nostra velocità; per questo possiamo concentrarci solo sulla gara di domani".