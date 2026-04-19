City, Arsenal ko. Haaland: "Gran gol il mio". Su Bernardo Silva: "Sembrava Cannavaro"

"Ero piuttosto felice, devo essere onesto. È stato un momento fantastico per me e una grande vittoria". Parla così Erling Haaland, mattatore dell'Arsenal oggi per il trionfo del Manchester City per 2-1 all'Etihad, che riapre completamente i giochi in Premier League. L'intervento ai microfoni di Sky Sports UK è proseguito: "Il duello con Gabriel? Penso che sia sempre così, molta lotta e cose del genere. Spetta agli altri decidere se ho vinto io quel duello o no. Ho segnato il gol, quindi in quel momento la sfida l'ho vinta io; è stato un gran gol, un momento decisivo e abbiamo vinto".

Su Bernardo Silva: "Ricordo quel cross, quando l'ha colpita di testa per rinviare, gli ho detto che oggi sembrava Cannavaro. Non voglio renderla una cosa sentimentale, ma Bernie, sei stato davvero bravo. Come al solito". Un pensiero sulla corsa al titolo: "Penso che ogni partita sia una finale. Mercoledì abbiamo una nuova finale. Una volta finito di parlare qui, si tratterà di recuperare e prepararsi per il Burnley. Quella gara è importante tanto quanto questa e quella contro il Chelsea precedente".

Se Gabriel dovesse essere espulso per la testata accennata nei suoi riguardi verso il finale di gara: "Penso che se fossi caduto a terra, cosa che non farò a meno che qualcuno non mi aggredisca davvero, forse sarebbe stato un cartellino rosso. Non ne sono sicuro. Ma è andata così, io non mi butto a terra. Cartellino giallo per me, non so bene perché, lui mi è venuto faccia a faccia. Ma è andata così".