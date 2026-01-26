Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Beffato il Barcellona: Dro Fernandez al PSG fino al 2030, sorride Luis Enrique

Beffato il Barcellona: Dro Fernandez al PSG fino al 2030, sorride Luis Enrique TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:15Calcio estero
Yvonne Alessandro

Lo sgarbo è andato a buon fine, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l'arrivo di Dro Fernandez come nuovo giocatore nel mercato invernale. Il talentino di 18 anni sfornato dal Barcellona sul quale riponeva enormi speranze per il futuro il club, il presidente Laporta e l'allenatore Flick alla fine ha deciso di cambiare del tutto aria, approdando in Francia e in Ligue 1 per entrare a far parte della rosa galattica di Luis Enrique. Il centrocampista spagnolo, prelevato per appena 8 milioni di euro, indosserà la maglia numero 27.

"Ha firmato un contratto che lo legherà alla capitale francese fino al 2030. Un'operazione che si inserisce perfettamente nella strategia sportiva del club, focalizzata sulla valorizzazione dei giovani e del talento", recita il comunicato ufficiale del club parigino. Nato a Nigrán, in Spagna, il 12 gennaio 2008, Pedro Fernández Sarmiento ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra della sua città, l'ED Val Miñor Nigrán, all'età di quattro anni. Nel 2022 è approdato al Barcellona, dove il versatile centrocampista ha proseguito la sua crescita per tre stagioni, imponendosi rapidamente grazie alle sue doti tecniche, alla sua visione di gioco e alla capacità di agire tra le linee.

Fernández ha brillato particolarmente durante la tournée estiva del Barcellona in Giappone, segnando il suo primo gol con i "grandi" blaugrana contro il Vissel Kobe il 27 luglio 2025. A settembre ha fatto il suo debutto ufficiale tra i professionisti nella vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad, la prima delle sue 5 presenze totali con la maglia del Barça. Oltre alle quattro gare in La Liga, ha esordito anche in Champions League, fornendo il suo primo assist nel 6-1 contro l'Olympiacos il 21 ottobre 2025.

Articoli correlati
Ecco Dro al PSG: "Orgoglioso di essere in un club colossale. Lo seguo fin da bambino"... Ecco Dro al PSG: "Orgoglioso di essere in un club colossale. Lo seguo fin da bambino"
Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: "Situazione spiacevole, pattuito altro... Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: "Situazione spiacevole, pattuito altro con l'agente"
Dro al PSG, atteso l'annuncio. Laporta furioso con l'agente del giovane talento Dro al PSG, atteso l'annuncio. Laporta furioso con l'agente del giovane talento
Altre notizie Calcio estero
LaLiga, il Girona si salva all'ultimo minuto: Ter Stegen eroico, 1-1 col Getafe LaLiga, il Girona si salva all'ultimo minuto: Ter Stegen eroico, 1-1 col Getafe
Lichtsteiner capo del Basilea, il ds: "Non ha esperienza tra i professionisti, ma... Lichtsteiner capo del Basilea, il ds: "Non ha esperienza tra i professionisti, ma fiducia totale"
Premier League, l'Everton rimonta il Leeds: 1-1 e ammucchiata selvaggia a metà classifica... Premier League, l'Everton rimonta il Leeds: 1-1 e ammucchiata selvaggia a metà classifica
Basilea, Lichtsteiner si presenta: "Credo nel progetto. Passo arrivato prima del... Basilea, Lichtsteiner si presenta: "Credo nel progetto. Passo arrivato prima del previsto"
Mastantuono racconta: "Real scelta sofferta. Il River ha dato da mangiare alla mia... Mastantuono racconta: "Real scelta sofferta. Il River ha dato da mangiare alla mia famiglia..."
Ecco Dro al PSG: "Orgoglioso di essere in un club colossale. Lo seguo fin da bambino"... Ecco Dro al PSG: "Orgoglioso di essere in un club colossale. Lo seguo fin da bambino"
Beffato il Barcellona: Dro Fernandez al PSG fino al 2030, sorride Luis Enrique UfficialeBeffato il Barcellona: Dro Fernandez al PSG fino al 2030, sorride Luis Enrique
Besiktas, punti persi. Under in gol bacchetta: "Dovevamo vincere, chiediamo scusa... Besiktas, punti persi. Under in gol bacchetta: "Dovevamo vincere, chiediamo scusa ai tifosi"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Tacchinardi: "Maignan da rosso. Bremer-Hojlund? Se è rigore quello ce ne sono 500 a gara"
3 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
4 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
5 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai
Immagine top news n.1 La Juventus ci ha riprovato per Kolo Muani: il Tottenham per ora non apre alla cessione
Immagine top news n.2 Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Immagine top news n.3 Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto
Immagine top news n.4 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
Immagine top news n.5 Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Immagine top news n.6 Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Immagine top news n.7 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, caccia all'esterno offensivo: il nome nuovo è quello Alisson Santos dello Sporting CP
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Atta: "Forse abbiamo trovato la soluzione. Non sono ancora al 100%"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, il Monaco ha messo nel mirino Noslin: contatti in corso fra i due club
Immagine news Serie A n.4 Pisa, altro rinforzo in attacco: accordo con il Cracovia per Filip Stojilkovic
Immagine news Serie A n.5 Udinese, a breve Kosta Runjaic in conferenza stampa: segui le sue parole
Immagine news Serie A n.6 Verona, parla Paolo Zanetti in conferenza stampa dopo la sfida all'Udinese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Benali e l'addio al Bari: "Mi hanno detto che non ero gradito, volevo portare il club in A"
Immagine news Serie B n.2 Bari, serve un rinforzo in difesa: fra le ipotesi c'è anche il ritorno di Mantovani
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Barak ha lavorato sul campo
Immagine news Serie B n.4 Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, è addio con lo sloveno Stulac: risolto consensualmente il contratto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza lanciato verso la B. Poker al Cittadella e +15 sul Lecco secondo in classifica
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Serie C n.3 Cavese, il giovane Igor Amerighi passa all'Inter: domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.4 Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco
Immagine news Serie C n.5 Cavese, il giovane Iuliano scende di categoria e va in prestito al Savoia
Immagine news Serie C n.6 Cavese, preso Ubani in prestito dal Lecce: nella prima parte di stagione ha giocato a Salerno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?