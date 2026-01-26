Ufficiale Beffato il Barcellona: Dro Fernandez al PSG fino al 2030, sorride Luis Enrique

Lo sgarbo è andato a buon fine, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l'arrivo di Dro Fernandez come nuovo giocatore nel mercato invernale. Il talentino di 18 anni sfornato dal Barcellona sul quale riponeva enormi speranze per il futuro il club, il presidente Laporta e l'allenatore Flick alla fine ha deciso di cambiare del tutto aria, approdando in Francia e in Ligue 1 per entrare a far parte della rosa galattica di Luis Enrique. Il centrocampista spagnolo, prelevato per appena 8 milioni di euro, indosserà la maglia numero 27.

"Ha firmato un contratto che lo legherà alla capitale francese fino al 2030. Un'operazione che si inserisce perfettamente nella strategia sportiva del club, focalizzata sulla valorizzazione dei giovani e del talento", recita il comunicato ufficiale del club parigino. Nato a Nigrán, in Spagna, il 12 gennaio 2008, Pedro Fernández Sarmiento ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra della sua città, l'ED Val Miñor Nigrán, all'età di quattro anni. Nel 2022 è approdato al Barcellona, dove il versatile centrocampista ha proseguito la sua crescita per tre stagioni, imponendosi rapidamente grazie alle sue doti tecniche, alla sua visione di gioco e alla capacità di agire tra le linee.

Fernández ha brillato particolarmente durante la tournée estiva del Barcellona in Giappone, segnando il suo primo gol con i "grandi" blaugrana contro il Vissel Kobe il 27 luglio 2025. A settembre ha fatto il suo debutto ufficiale tra i professionisti nella vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad, la prima delle sue 5 presenze totali con la maglia del Barça. Oltre alle quattro gare in La Liga, ha esordito anche in Champions League, fornendo il suo primo assist nel 6-1 contro l'Olympiacos il 21 ottobre 2025.