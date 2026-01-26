LaLiga, il Girona si salva all'ultimo minuto: Ter Stegen eroico, 1-1 col Getafe

Il Girona ha sbattuto la testa contro il muro del Getafe, passato in vantaggio al 59' Luis Vazquez, ma praticamente all'ultimo minuto Vitor Reis - difensore in prestito dal Manchester City - ha siglato il gol del pareggio e dell'1-1 definitivo. Nel finale convulso però, è emerso anche un altro protagonista, il neo arrivato Ter Stegen - in prestito secco sei mesi dal Barcellona - che ha evitato la beffa parando l'ultima conclusione avversaria.

Così il Girona aggancia l'Osasuna di Lisci a metà classifica, mentre il Getafe mette la testa fuori dalla zona calda con 22 punti in 21 partite, mentre il Maiorca terzultimo resta quasi a contatto, a -1.

Il programma completo del 21° turno della Liga

Venerdì 23 gennaio

Levante - Elche 3-2

Sabato 24 gennaio

Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Valencia - Espanyol 3-2

Siviglia - Athletic Club 2-1

Villarreal - Real Madrid 0-2

Domenica 25 gennaio

Atletico Madrid - Maiorca 3-0

Barcellona - Real Oviedo 3-0

Real Sociedad - Celta Vigo 3-1

Alaves - Real Betis 2-1

Lunedì 26 gennaio

Girona - Getafe 1-1

La classifica

1. Barcellona 52 (21 partite giocate)

2. Real Madrid 51 (21)

3. Atletico Madrid 44 (21)

4. Villarreal 41 (20)

5. Espanyol 34 (21)

6. Betis 32 (21)

7. Celta Vigo 32 (22)

8. Real Sociedad 28 (22)

9. Osasuna 25 (21)

10. Girona 25 (21)

11. Elche 24 (21)

12. Siviglia 24 (21)

13. Athletic Bilbao 24 (21)

14. Valencia 23 (21)

15. Vallecano 22 (21)

16. Alaves 22 (21)

17. Getafe 22 (21)

18. Maiorca 21 (21)

19. Levante 17 (20)

20. Oviedo 13 (21)