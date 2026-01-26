Ecco Dro al PSG: "Orgoglioso di essere in un club colossale. Lo seguo fin da bambino"

Xavi Simons è andato, ma il Paris Saint-Germain ora si consola con una baby stella nata nella cantera del Barcellona. Infatti, il club transalpino ha ufficializzato pochi istanti fa l'ingaggio del classe 2008 Dro Fernandez, centrocampista spagnolo dal futuro luminoso che è stato blindato con un contratto fino al 2030. Un autentico colpaccio per presente e divenire da parte dei campioni d'Europa in carica e per Luis Enrique, che con appena 8 milioni di euro si è assicurato un futuro pilastro della nazionale spagnola.

"Sono molto felice e orgoglioso di approdare al Paris Saint-Germain", ha esordito Dro ai microfoni ufficiali del PSG. "Questo è un momento di grande orgoglio per me e per la mia famiglia. Il PSG è un club colossale che seguo fin da bambino e dove grandi leggende hanno scritto la storia. In questo momento sono incredibilmente entusiasta e motivato a scendere in campo e dare tutto per questa maglia".

Joan Laporta, presidente del Barcellona, non ha preso benissimo - per usare un eufemismo - il trasferimento del 18enne spagnolo al PSG e ne ha parlato così a Catalunya Radio: "Ne parleremo quando tutto sarà concluso. È stata una situazione spiacevole. Potremo ricondurre questa situazione come era stata inizialmente prevista, ma è stata una sorpresa perché avevamo concordato una nuova soluzione con Dro al compimento dei 18 anni e, sorprendentemente, il suo agente ci ha detto che non sarebbe stato possibile rispettare quanto pattuito".