Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: "Situazione spiacevole, pattuito altro con l'agente"

Dro Fernandez è in procinto di diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Un bello sgarbo da parte dei campioni d'Europa in carica, l'ennesimo volendo riavvolgere il nastro di precedenti tra i due club. Ma dopo settimane di trattative, l’accordo con il Barcellona si chiuderà intorno agli 8 milioni di euro.

Per ragioni fiscali ed evitare tensioni con la dirigenza blaugrana, il PSG ha scelto di non attivare direttamente la clausola rescissoria da 6 milioni, andando così incontro al Barcellona. Ma lo "scippo" rimane e il presidente Joan Laporta non è rimasto in silenzio. Il numero uno del club catalano è intervenuto ai microfoni di Catalunya Radio per analizzare il caso in questione. Esprimendo dispiacere per la partenza di Dro, gemma della Masia e classe 2008 dalle infinite possibilità.

"Ne parleremo quando tutto sarà concluso. È stata una situazione spiacevole", ha confidato Laporta. "Potremo ricondurre questa situazione come era stata inizialmente prevista, ma è stata una sorpresa perché avevamo concordato una nuova soluzione con Dro al compimento dei 18 anni e, sorprendentemente, il suo agente ci ha detto che non sarebbe stato possibile rispettare quanto pattuito". Insomma, un'inversione di marcia da parte del procuratore del ragazzo che ha lasciato stizzito il presidente.