Ruben Neves in scadenza con l'Al Hilal: ci pensano due top club (uno già per gennaio)

Il Real Madrid continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un centrocampista capace di dare equilibrio e qualità alla mediana. La richiesta, già avanzata in estate da Xabi Alonso, resta chiara: un profilo affidabile davanti alla difesa. In cima alla lista c’era Martín Zubimendi, finito poi all'Arsenal. Ma il club di Chamartín valuta anche alternative come Stiller e Wharton, senza perdere di vista le opportunità legate ai contratti in scadenza.

Ed è proprio in questa cornice che dall’Arabia Saudita rimbalza un nome di peso: Rubén Neves. Il centrocampista portoghese, legato all’Al Hilal fino all’estate, sembra destinato a lasciare la Saudi Pro League. A 29 anni, l’ex Porto vorrebbe rientrare in Europa e il mancato rinnovo apre scenari interessanti.

A rafforzare le voci ci ha pensato Al Jaber, ex calciatore dell’Al Hilal, intervenuto a MBC: “Temo che Neves si trasferirà dall’Al-Hilal al Real Madrid a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto. Ci sono club di Premier League che lo vogliono, con offerte triennali fino ai 31 anni. Anche il Real Madrid è interessato, e non sarà l’unico”.

Proprio per evitare di perderlo a zero, il club saudita sarebbe disposto ad ascoltare offerte già a gennaio, fissando una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra che attira diversi pretendenti, tra cui il Manchester United. Il Real osserva, consapevole che Neves rappresenterebbe un’occasione a basso rischio per rinforzare subito il centrocampo.