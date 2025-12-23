Liverpool, dopo il ko di Isak serve un attaccante dal mercato: le prime idee per gennaio

Sono ore di forte preoccupazione in casa Liverpool, non solo per l’esito del big match con il Tottenham Hotspur, ma soprattutto per le condizioni di Alexander Isak. L’attaccante svedese ha dovuto lasciare il campo anzitempo dopo un violento contrasto con Micky van de Ven, avvenuto nell’azione del gol che aveva sbloccato la partita. Un episodio che ha subito fatto scattare l’allarme ad Anfield.

Nella giornata di lunedì, le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlavano già di una possibile frattura alla gamba. In serata è arrivata la conferma ufficiale del club, che ha chiarito il quadro clinico senza però fornire certezze sui tempi di recupero. “L’attaccante del Liverpool si è infortunato in un contrasto mentre segnava il gol d’apertura contro il Tottenham Hotspur. Dopo gli accertamenti è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione alla caviglia che ha incluso la frattura del perone. La riabilitazione proseguirà presso l’AXA Training Centre, senza una data fissata per il rientro”, si legge nella nota dei Reds.

L’assenza di Isak obbliga il Liverpool a riflettere sul mercato invernale. Secondo The Sun, il club vuole rafforzare il reparto offensivo senza investimenti fuori scala. Tra i nomi monitorati c’è quello di Franculino Djú, 21 anni, protagonista col Midtjylland grazie a 21 gol e 3 assist stagionali, ma seguito anche da Bayern Monaco ed Everton.

Più complessa la pista che porta ad Antoine Semenyo del Bournemouth. Il giocatore ha escluso il Tottenham e non ha chiuso al Liverpool, ma la clausola rescissoria da 75 milioni di euro rappresenta un ostacolo significativo. I Reds valutano, il mercato si avvicina e la ricerca del sostituto di Isak è appena iniziata.