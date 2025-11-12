Benjamin Mendy è tornato in campo: esordio stagionale con il suo nuovo club in Polonia

Benjamin Mendy ha sorpreso il mondo del calcio tornando in campo con il Pogoń Szczecin. Dopo l’addio allo Zurigo, dove non era riuscito a rilanciarsi, il 31enne francese era alla ricerca di un nuovo progetto. Il 16 settembre la stampa polacca aveva anticipato il suo arrivo, confermato ufficialmente dal club il giorno successivo: un contratto annuale, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi, da svincolato.

Molti hanno accolto con entusiasmo il ritorno in campo del campione del mondo 2018, ex Manchester City, mentre altri nutrivano dubbi sul suo stato fisico e sul livello di gioco. Dopo mesi di inattività, Mendy ha lavorato intensamente per rimettersi in forma. Il 2 novembre è stato incluso nel gruppo della prima squadra contro il Wisla Plock, rimanendo in panchina, mentre il 9 novembre ha fatto il suo debutto stagionale entrando negli ultimi cinque minuti nella sconfitta per 2-1 contro il Jagiellonia.

In un’intervista a Goal, Mendy ha spiegato la scelta del Pogoń: "Il club mi ha permesso di ritrovare la forma con calma, senza fretta di giocare subito. Voglio essere pronto per contribuire in modo significativo". Ha elogiato l’ambiente, lo staff tecnico e il compagno Kamil Grosicki, definendolo un leader carismatico. Soddisfatto della struttura e dell’ambiente, Mendy ha sottolineato la qualità fisica e tecnica dell’Ekstraklasa e l’entusiasmo dei tifosi: "Il calcio polacco è più bello di quanto immaginassi". Nonostante la sconfitta all’esordio, il francese si dice fiducioso: "Stiamo crescendo. Dopo la pausa internazionale saremo più forti, dobbiamo solo migliorare l’efficacia".