Ufficiale Benjamin Mendy riparte dalla Polonia. L'ex campione del mondo firma col Pogon Szczecin

Il Pogon Szczecin ha annunciato l’ingaggio di Benjamin Mendy, campione del mondo con la Francia nel 2018. Il difensore francese, nato il 17 luglio 1994 a Longjumeau, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per altri dodici mesi. Mendy arriva a Szczecin come giocatore svincolato, pronto a dare esperienza e qualità alla squadra.

Specialista della fascia sinistra, Mendy può giocare sia come terzino che come centrocampista laterale. Cresciuto nelle giovanili del Le Havre, vanta una carriera prestigiosa in club europei come Olympique Marsiglia, Monaco, Manchester City, Lorient e Zurigo. In totale ha collezionato 121 presenze in Ligue 1 e 50 in Premier League, oltre a esperienze in Champions League ed Europa League. Con il Manchester City ha vinto quattro titoli di Premier League, tre Coppe di Lega, una FA Cup e una Supercoppa inglese, mentre con il Monaco ha conquistato la Ligue 1 nella stagione 2016/17.

In nazionale Mendy ha vestito le maglie delle selezioni giovanili francesi dall’U16 all’U21, prima di giocare 10 partite con la squadra maggiore, culminate con la vittoria della Coppa del Mondo 2018 in Russia. Indosserà il numero 23: "Sono molto felice di essere qui. Ho visto le partite del Pogoń in video e mi ha colpito l’atmosfera e la passione dei tifosi. Lo stadio pieno a ogni partita è ciò che amiamo nel calcio e ha influenzato la mia scelta".