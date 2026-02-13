Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Manchester United alla riscossa: Carrick nominato allenatore del mese in Premier

Manchester United alla riscossa: Carrick nominato allenatore del mese in Premier
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 23:26
Daniele Najjar

L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, è stato nominato miglior tecnico della Premier League per il mese per gennaio. Carrick ha preso in mano la squadra dopo l'esonero di Ruben Amorim dello scorso 13 gennaio. Il percorso dei Red Devils sotto la sua guida è stato convincente e sorprendente.

Il Manchester United ha subito vinto il derby contro il City per 2-0, per poi replicare solamente una settimana dopo strappando tre punti in casa dell'Arsenal (vittoria per 2-3) nel primo ko interno dei Gunners. Dopo cinque gare in totale, Carrick è attualmente imbattuto ed ha raccolto quattro successi ed un pareggio, nell'ultima gara contro il West Ham (1-1 in trasferta). Le altre vittorie sono arrivate contro il Fulham (3-2 interno) e Tottenham (2-0, sempre ad Old Trafford).

Carrick diventa il secondo tecnico ad interim dello United a vincere il premio dopo Ole Gunnar Solskjaer. Carrick diventa inoltre il primo allenatore di nazionalità inglese ad aggiudicarsi questo premio da aprile 2024 ad oggi, quando era stato Sean Dyche ad aggiudicarselo, allora alla guida dell'Everton. Il 44enne è in cima a una rosa di quattro tecnici ed ha superato l'ex allenatore del Nottingham Forest Dyche, Andoni Iraola del Bournemouth e Liam Rosenior del Chelsea.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
