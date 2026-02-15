Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Real, Mbappé rischia la Champions? Arbeloa: "Deve gestire dolori al ginocchio. Fa sforzi enormi"

Real, Mbappé rischia la Champions? Arbeloa: "Deve gestire dolori al ginocchio. Fa sforzi enormi"
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:11
Yvonne Alessandro

Da quasi un mese non ha mai avuto il tempo di rifiatare, ma ieri Kylian Mbappé è rimasto fuori. Autore di 9 gol nelle ultime 6 partite disputate, il fuoriclasse francese è rimasto eccezionalmente in panchina durante la vittoria roboante del Real Madrid contro la Real Sociedad (4-1) in LaLiga. Il centravanti delle merengues non è nemmeno entrato in campo a gara in corso causa di un fastidio persistente al ginocchio sinistro.

C'è da preoccuparsi a tre giorni dalla sfida contro il Benfica per l'andata dei playoff di Champions League (17 febbraio)? "Kylian sta bene", ha cercato di rassicurare Alvaro Arbeloa in conferenza stampa al termine dell'incontro. "Come sapete, deve gestire questi piccoli dolori al ginocchio da un po' di tempo. Compie sforzi enormi ogni volta che scende in campo e abbiamo deciso di non correre rischi affinché possa essere pronto per la partita di martedì", ha aggiunto l'allenatore dei blancos.

L'attuale capocannoniere del campionato spagnolo (23 gol) e della Champions League (13 reti) era rimasto vittima di una distorsione al ginocchio sinistro a dicembre, ma era tornato in campo nel giro di poco tempo per dar man forte alla squadra in un momento negativo. In assenza di KM10, tuttavia, il Real si è lasciato trascinare dalla doppietta di Vinicius Jr e un Gonzalo Garcia positivo per riacquisire almeno per il momento la cima della classifica con 2 punti di vantaggio sul Barcellona. Tutto dipenderà dal risultato dei blaugrana domani contro il Girona. Mentre il Real cercherà di recuperare Mbappe per la Champions.

