Marsiglia allo sbando senza De Zerbi, il nuovo tecnico: "Altro spreco. Questione psicologica"

Dopo la disfatta di domenica scorsa in terra parigina (5-0), l'Olympique Marsiglia è tornato per la prima volta in campo dopo l'addio a sorpresa di Roberto De Zerbi e si è fatto rimontare in extremis dallo Strasburgo (2-2), in occasione della 22ª giornata di Ligue 1. Due punti persi allo scadere del recupero, a causa di un rigore ingenuamente concesso da Emerson dopo che la squadra si era portata sul 2-0. "Dobbiamo rialzare la testa. È molto difficile ma non abbiamo scelta", ha ribadito sabato Jacques 'Pancho' Abardonado, tornato nel ruolo di allenatore ad interim, proprio come accadde due anni fa post-Marcelino e Gattuso.

"Capisco al 150% la rabbia dei tifosi. È un altro spreco, dovevamo chiudere la partita. Subire un rigore al 94° minuto fa molto, molto male alla testa. E la testa, secondo me, rappresenta l'80% del potenziale di un giocatore. È vero che i calciatori sono colpiti. È una questione psicologica", ha proseguito l'ex vice di De Zerbi, lucido e consapevole che questa squadra "forse non è malata, ma è in grande difficoltà", le parole rilasciate ai media francesi.

"Quando questo scenario si ripete più volte, significa che la squadra è in difficoltà. Bisogna aiutarla. Bisogna lavorare e non arrendersi. È dura - spiega Abardonado -, ma dobbiamo pensare al futuro. Se ti guardi indietro, vengono le vertigini. Se Pablo (Longoria, ndr) e Medhi (Benatia, ndr) mi chiedessero di continuare la mia missione, lo farei volentieri. Sono al servizio del club, non abbandonerò questo gruppo. Siamo pronti a fare la nostra parte".