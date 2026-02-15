Endrick e Fonseca per lo stacco sul Marsiglia, il Tolosa sogna: Ligue 1, il programma
Mentre il Marsiglia si perde via tra il pareggio casalingo con lo Strasburgo e l'esonero di De Zerbi, il PSG invece si ritrova nuovamente sotto il Lens dopo la prova di forza mostrata dal Lens ieri sera contro la neopromossa Paris FC. Una manita dei Sang Et Or che permette così alla capolista della Ligue 1 di tenersi stretta la cima, ma oggi la 22ma giornata di campionato francese prosegue.
Grande spettacolo atteso questa sera da Endrick e compagni ad ospitare il Nizza orfano ormai di Boga (alla Juventus), nel tentativo di staccare l'OM in classifica e consolidare il terzo posto. Prima il Tolosa si gioca il molteplice sorpasso in classifica che lo porterebbe a ridotto della zona Europa, scontro diretto Lorient-Angers, per la gloria e la possibilità di mettere piede nella parte sinistra della classifica. Così come lotta salvezza nel match tra Auxerre e Metz, per cercare di accorciare sul Paris FC in zona tranquilla.
Il programma completo della 22^ giornata della Ligue 1 francese
Venerdì 13 febbraio:
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio:
Marsiglia-Strasburgo 2-2
Lille-Brest 1-1
Paris FC-Lens 0-5
Domenica 15 febbraio:
Le Havre-Tolosa
Lorient-Angers
Metz-Auxerre
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. Lens – 52 (22)
2. PSG – 51 punti (22 partite giocate)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 34 (22)
7. Monaco – 31 (22)
8. Racing Strasburgo – 31 (22)
9. Tolosa – 30 (21)
10. Angers – 29 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 27 (22)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (21)