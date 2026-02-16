Santos, Neymar è tornato a 2 mesi dall'intervento. Ora deve convincere Ancelotti

Dopo l'operazione al ginocchio sinistro subita a dicembre, Neymar è tornato in campo con il Santos partecipando alla larga vittoria per 6-0 contro il Velo Clube nel campionato paulista. L’attaccante brasiliano di 34 anni è entrato nella ripresa, mostrando già alcuni lampi del suo talento, in una gara che a metà tempo era sul 3-0 per i padroni di casa. Il giocatore è stato anche vittima di un brutto fallo, per fortuna senza conseguenze.

Il ritorno di Neymar segna l’avvio della sua preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026. L’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain, miglior marcatore di sempre della Seleção con 79 gol (due in più di Pelé), non gioca con la nazionale da oltre due anni, dalla grave lesione al ginocchio subita il 17 ottobre 2023 contro l’Uruguay.

Il nuovo CT del Brasile, l’italiano Carlo Ancelotti, che ha preso le redini dei verdeoro a giugno, non lo ha ancora convocato, ma tutti sperano che Neymar sia disponibile per la prima partita del Mondiale il 13 giugno contro il Marocco, prima di sfidare Haiti e Scozia. L’allenatore del Santos, Juan Pablo Vojvoda, ha lodato il rientro del campione brasiliano e ne ha sottolineato l’importanza: "Tutti hanno bisogno di Neymar. È un giocatore di classe mondiale, ambizioso, che vuole vincere. Con lui come stella, l’intera squadra deve dare il massimo. Questo ci stimola a lavorare duro e restare uniti".