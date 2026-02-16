OL, fa festa anche Cherki. Il giocatore del City torna a casa e abbraccia Fonseca

Rayan Cherki ha fatto ritorno al Groupama Stadium per assistere alla vittoria dell’Olympique Lione sul Nizza (2-0) nella 22ª giornata di Ligue 1. L’ex talento dei Gones, trasferitosi lo scorso estate al Manchester City per 36,5 milioni di euro (42,5 con bonus), non ha nascosto la sua emozione di fronte alla tredicesima vittoria consecutiva della squadra guidata da Paulo Fonseca. "Fa piacere tornare - ha dichiarato Cherki a Ligue 1+ -. Tredici vittorie di fila sono incredibili, sono orgoglioso di vederli a questo livello. Auguro tutto il meglio!". Al termine della partita, l’attaccante francese ha abbracciato Fonseca, mostrando il legame profondo con il club che lo ha formato.

Nonostante il trasferimento in Premier League, Cherki continua a seguire con passione la sua ex squadra. Solo il giorno prima aveva giocato titolare con il City in FA Cup, nella vittoria per 2-0 contro il Salford City. Finora ha totalizzato nove gol e altrettanti assist in 33 presenze stagionali.

Con questo successo, l’OL consolida il terzo posto in classifica, portandosi a cinque punti di vantaggio sull’Olympique Marsiglia, bloccato sul 2-2 dallo Strasburgo. Il calendario dei Gones prevede ora proprio la trasferta a Strasburgo domenica prossima, prima della sfida all'OM il 1° marzo e il quarto di finale di Coupe de France contro il Lens il 5.