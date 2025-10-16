Ufficiale Brighton, rinnovo a sorpresa: il secondo portiere Steele prolunga fino al 2027

Rinnovo a sorpresa in casa Brighton: il club inglese blinda il suo portiere di riserva. Jason Steele, 35 anni, ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai Seagulls fino a giugno 2027. L'accordo, inatteso per l'età del giocatore e il suo ruolo di secondo portiere, prolungherà la sua permanenza nel club a ben nove anni, dopo l'arrivo dal Sunderland nel lontano luglio 2018.

Steele, che ricopre il ruolo di vice dell'olandese Bart Verbruggen da quando in panchina c'è Fabian Hurzeler, ha collezionato 60 presenze in tutte le competizioni, spesso alternandosi con il titolare anche ai tempi della gestione Roberto De Zerbi, che lo utilizzò nell'ottima cavalcata che portò il Brighton agli ottavi di finale di Europa League 2023-24.

L'entusiasmo del club è espresso dallo stesso Hurzeler: "Sono felice che Jason resterà con noi. Ha una grande influenza nello spogliatoio e mantiene standard elevati dentro e fuori dal campo ogni giorno".



Anche Steele ha commentato con soddisfazione: "I progressi che il club ha fatto da quando sono arrivato sono incredibili. Spero di poter completare dieci anni qui, sarebbe un risultato fantastico personalmente. La nostra ambizione è qualificarci nuovamente per l'Europa. Giocare in Europa è stata un'esperienza brillante e con la qualità del nostro gruppo possiamo rifarlo". Un rinnovo che certifica l'importanza di Steele come leader e uomo spogliatoio, al di là del campo.