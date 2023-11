UFFICIALE: Il Brighton di De Zerbi blinda il suo esperto portiere. Rinnovo fino al 2026 per Steele

Il Brighton blinda il suo esperto portiere. È ufficiale il rinnovo di contratto di Jason Steele, estremo difensore di 33 anni che ha appena firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026. Arrivato a parametro zero dal Sunderland nell'estate del 2018, Steele con mister De Zerbi ha trovato la sua vera e propria consacrazione: sono già 29 le sue presenze agli ordini del tecnico italiano, contro le sole 9 che aveva collezionato con Graham Potter in panchina.

Di seguito l'annuncio ufficiale del rinnovo di Jason Steele col Brighton.



Steeley is here to stay! ⛔️🧤 pic.twitter.com/g5CpQGpAPT

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 2, 2023