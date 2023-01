ufficiale Brighton, doppio rinnovo. E per Khadra c'è anche un addio in prestito

Due rinnovi di contratto in casa Brighton. I Seagulls allenati dall'italiano De Zerbi hanno prolungato gli accordi con l'esperto portiere Jason Steele (32 anni) e con il centrocampista offensivo Rada Khadra (21). Il primo fino al 30 giugno 2025, il secondo fino al 2024. Per Khadra, contestualmente, inizia anche una nuova avventura: ufficializzato il suo prestito in seconda serie inglese, al Birmingham City.