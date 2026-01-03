Il Wolverhampton ne fa 3 al West Ham, 1ª vittoria stagionale. Brighton a -2 dal Chelsea
La 20esima giornata di Premier League prosegue con altri due risultati del pomeriggio, dove il Brighton è tornato alla vittoria dopo 6 partite di fila senza tre punti: 2-0 contro il Burnley decisivo per portare i Seagulls a pari punti con l'Everton, ma soprattutto a -1 dal Sunderland al settimo posto e -2 dalla clamorosa quinta posizione di campionato inglese - attualmente presieduta dal Chelsea.
Il Wolverhampton cavalca l'onda positiva del pareggio di Old Trafford, ne fa 3 al West Ham e trova addirittura la prima vittoria stagionale nello scontro diretto per la lotta salvezza: così i Wolves ottengono un totale di 6 punti, ritrovando il Burnley tuttavia ancora lontano a +6. Mentre la zona della sicurezza dista 14 lunghezze, francamente un'enormità.
Premier League, 20a giornata
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1
Brighton - Burnley 2-0
Wolverhampton - West Ham 3-0
Bournemouth - Arsenal
Leeds - Manchester United
Everton - Brentford
Fulham - Liverpool
Newcastle - Crystal Palace
Tottenham - Sunderland
Manchester City - Chelsea
La classifica
1. Arsenal 45 (19 partite giocate)
2. Aston Villa 42 (20)
3. Manchester City 41 (19)
4. Liverpool 33 (19)
5. Chelsea 30 (19)
6. Manchester United 30 (19)
7. Sunderland 29 (19)
8. Brighton 28 (20)
9. Everton 28 (19)
10. Brentford 27 (19)
11. Crystal Palace 27 (19)
12. Fulham 27 (19)
13. Tottenham 26 (19)
14. Newcastle 26 (19)
15. Bournemouth 23 (19)
16. Leeds 21 (19)
17. Nottingham Forest 18 (20)
18. West Ham 14 (20)
19. Burnley 12 (20)
20. Wolves 6 (20)