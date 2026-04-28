Distanza di 25 milioni tra BVB e Colonia: per il gioiellino Said El Mala i biancorossi ne chiedono 50
Il Brighton & Hove Albion rinuncia a Said El Mala, una scelta che ha rimescolato imprevedibilmente le carte del mercato, spalancando le porte alla concorrenza della Bundesliga. Secondo quanto riportato dall'Express, la madre e agente del talento diciannovenne starebbe spingendo con forza per una permanenza in Germania, caldeggiando un trasferimento al Borussia Dortmund. I gialloneri restano in prima fila, pur dovendo fronteggiare la concorrenza agguerrita di Bayern Monaco, Lipsia, Stoccarda ed Eintracht Francoforte.
Il Colonia vuole una cessione in Premier, la famiglia la vede diversamente
Tuttavia, all'orizzonte si profila uno scontro frontale tra il Colonia e l'entourage del giocatore. Gli interessi in gioco appaiono diametralmente opposti: se il club proprietario del cartellino punta a monetizzare al massimo cedendo il giovane asso in Premier League, la famiglia El Mala predilige un percorso di crescita graduale nel massimo campionato tedesco. Basti pensare al fior di talenti sbocciati grazie all'ambiente Dortmund, capace di valorizzare al massimo i giovani. È un braccio di ferro che rischia di scaldare le prossime settimane.
25 milioni l'offerta, il doppio la richiesta
Il nodo cruciale resta la valutazione economica: il Dortmund sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, cifra che però rappresenta appena la metà dei 50 milioni pretesi dal Colonia. Questa forbice profonda tra domanda e offerta, unita alla ferma volontà della famiglia di non lasciare la Germania, rende inevitabile un conflitto diplomatico che potrebbe ridefinire le strategie di mercato di metà Bundesliga.
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