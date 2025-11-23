Bundesliga, 11^ giornata: Lipsia per il ruolo di anti Bayern, Werder Brema permettendo
Nella giornata di oggi si chiude l'11^ giornata di Bundesliga, con le ultime 2 partite in programma. Apre le danze Lipsia-Werder Brema, con la formazione casalinga che vincendo potrebbe issarsi da sola al secondo posto alle spalle del Bayern schiacciasassi. L'altro match, tra St. Pauli e Union Berlino, riguarda invece la parte bassa della classifica. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Magonza - Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augusta - Amburgo 1-0
Bayern Monaco - Friburgo 6-2
Borussia Dortmund - Stoccarda 3-3
Heidenheim - Mönchengladbach 0-3
Wolfsburg - Leverkusen 1-3
Colonia - Eintracht Fancoforte 3-4
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema (15.30)
St. Pauli-Union Berlino (17.30)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 31 punti
2. Leverkusen 23
3. Borussia Dortmund 22
4. Lipsia 22*
5. Stoccarda 22
6. Francoforte 20
7. Hoffenheim 20
8. Brema 15*
9. Colonia 14
10. Friburgo 13
11. Monchengladbach 12
12. Union Berlino 12*
13. Augusta 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. St.Pauli 7*
17. Magonza 6
18. Heidenheim 5
*una partita in meno
