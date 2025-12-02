Ufficiale Bundesliga, è saltata la quarta panchina. Wagner si separa dall'Augsburg

Sandro Wagner non è più l'allenatore dell'Augsburg, lo rende noto il club tedesco con un comunicato ufficiale che recita così:

L'FC Augsburg e Sandro Wagner hanno concordato di rescindere consensualmente il suo contratto. La decisione è il risultato di un confronto aperto e onesto tra l'amministratore delegato Michael Ströll, il direttore sportivo Benni Weber e Wagner. Anche il suo staff tecnico ha lasciato il club.

Dopo 12 giornate, la squadra sarebbe ancora virtualmente salva: 14° posto con 10 punti ottenuti. Tuttavia è il recente trend a preoccupare viste le 5 sconfitte nelle ultime 6 partite fra campionato e DFB-Pokal. Manuel Baum assumerà la carica di allenatore ad interim fino alla pausa invernale e preparerà la squadra per le restanti tre partite della Bundesliga del 2025.

Si tratta della quarta panchina che salta in Bundesliga, dopo quelle di Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach e Wolfsburg.