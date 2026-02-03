Vicepresidente Newell’s Old Boys: "Messi è un progetto della città di Rosario, ci lavoriamo"

Il Newell’s Old Boys torna a sognare in grande e punta dritto al colpo del secolo. In un'intervista rilasciata a TN, il primo vicepresidente del club di Rosario, Juan Manuel Medina, ha confermato ufficialmente che la società sta lavorando a un progetto ambizioso per vedere Lionel Messi con la maglia della "Lepra" durante il primo semestre del 2027. La notizia, anticipata ieri da TMW, ha già scatenato l'entusiasmo dei tifosi.

L'ingegnere agronomo e figura chiave della politica del club è stato chiaro sulle intenzioni della dirigenza: "Stiamo lavorando affinché Leo giochi nel Newell’s nel primo semestre del 2027, ma per ora non c'è nient'altro oltre a questo. Tutto dipende da cosa possiamo offrire in termini di infrastrutture e di programma sportivo competitivo", ha dichiarato Medina. L'idea è quella di riportare il fuoriclasse argentino alle sue origini, nel club dove ha mosso i primi passi prima di volare a Barcellona, chiudendo così un cerchio leggendario.

Secondo il dirigente, l'eventuale ritorno della "Pulce" non sarebbe solo un colpo di mercato, ma un evento di portata nazionale. "È un progetto che va oltre il Newell’s. È un progetto della città di Rosario, della Provincia e di tutto il calcio argentino", ha rimarcato Medina, sottolineando come l'operazione richiederebbe uno sforzo collettivo e istituzionale per accogliere il più grande calciatore della storia del paese nel suo ultimo atto da professionista.