Il Camp Nou è pronto: presentata la candidatura per ospitare la finale di Champions del 2029

Il Barcellona ha presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare la finale della Champions League 2029 nella suggestiva cornice dello Spotify Camp Nou. Dopo essere tornata lo scorso anno nel proprio impianto, seppur parzialmente rinnovato, la società blaugrana punta a completare i lavori di ristrutturazione entro la fine del 2027, trasformando lo stadio in uno dei più moderni al mondo e rendendolo, inoltre, uno dei principali candidati per ospitare la finale dei Mondiali 2030.

In una nota ufficiale, il club ha confermato la volontà di collaborare con il Comune di Barcellona e il Governo della Catalogna per portare l'evento nella capitale catalana. La proposta ha già ricevuto il sostegno della Federcalcio spagnola (RFEF) e si inserisce in un percorso di valutazione preliminare volto a dimostrare alla UEFA l'idoneità dell'impianto e della città, nel pieno rispetto dei protocolli e degli standard internazionali richiesti per appuntamenti di tale portata.

Questa fase iniziale di analisi e documentazione servirà alla UEFA per una prima valutazione tecnica della candidatura. La formalizzazione definitiva, con la consegna del dossier completo e di tutti i requisiti necessari per ottenere l'assegnazione della finale, è prevista per l'inizio di giugno 2026. Il Barcellona attende fiducioso di poter riportare la massima competizione europea nel suo "tempio" completamente rinnovato.