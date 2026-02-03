Ufficiale Il più piccolo dei fratelli Tramoni è senza squadra: finita l'avventura allo Zurigo

Lisandru Tramoni ha lasciato la Svizzera. Il fratello dell'attaccante del Pisa ha infatti chiuso l'avventura con lo Svizzero, che ne ha annunciato così la seprazione: "L'FC Zurigo ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale anticipata del contratto con l'attaccante Lisandru Tramoni (22 anni). Il giocatore lascia il club svizzero con effetto immediato, ponendo fine alla sua esperienza con la squadra della capitale con un accordo che soddisfa entrambe le parti.

Tramoni era approdato allo Zurigo nell'estate del 2025, trasferendosi a titolo definitivo dal Pisa Sporting Club. Durante la sua permanenza tra le fila degli elvetici, il giovane talento offensivo ha collezionato complessivamente sette presenze ufficiali in prima squadra, senza però riuscire a trovare una continuità di impiego stabile.

La società ha voluto congedare il calciatore con una nota di ringraziamento per l'impegno profuso durante i mesi trascorsi in Svizzera. L'FC Zurigo ha concluso il comunicato augurando a Lisandru Tramoni le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera professionale e per il suo futuro personale".