Bundesliga, nessun gol nell'anticipo della 19ª giornata: St.Pauli - Amburgo termina 0-0
L'anticipo della 19ª giornata di Bundesliga termina a reti bianche, finisce 0-0 la sfida fra St.Pauli e Amburgo. Un punto che smuove la classifica delle due squadre impegnate nella lotta salvezza.
Bundesliga – 19ª giornata
Venerdì 23 gennaio
St.Pauli - Amburgo 0-0
Sabato 24 gennaio
15:30 Bayern Monaco – Augusta
15:30 Eintracht Francoforte – Hoffenheim
15:30 Heidenheim – RB Lipsia
15:30 Bayer Leverkusen – Werder Brema
15:30 Magonza – Wolfsburg
18:30 Union Berlino – Borussia Dortmund
Domenica 25 gennaio
15:30 Borussia Mönchengladbach – Stoccarda
17:30 Friburgo – Colonia
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern Monaco – 50 punti (18 partite giocate)
Borussia Dortmund – 39 punti (18)
Hoffenheim – 33 punti (17)
Stoccarda – 33 punti (18)
RB Lipsia – 32 punti (17)
Bayer Leverkusen – 29 punti (17)
Eintracht Francoforte – 27 punti (18)
Friburgo – 24 punti (18)
Union Berlino – 24 punti (18)
Colonia – 20 punti (18)
Borussia Mönchengladbach – 20 punti (18)
Wolfsburg – 19 punti (18)
Amburgo – 18 punti (18)
Werder Brema – 18 punti (17)
Augusta – 16 punti (18)
St. Pauli – 13 punti (18)
Heidenheim – 13 punti (18)
Magonza – 12 punti (18)