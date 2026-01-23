Primeira Liga, il Casa Pia butta via la vittoria: da 3-0 a 3-3 con l'AFS
Clamoroso pareggio fra Casa Pia e AFS nell'anticipo del 19° turno di Primeira Liga: avanti 3-0 il Casa Pia si è fatto rimontare nel finale, con la squadra ospite che ha trovato la rete del pari al nono minuto di recupero con Neiva.
Venerdì 23 gennaio
Casa Pia – AFS 3-3
5' Sousa (CP), 50' Larrazabal (CP), 65' Osundina (CP), 75' e 90' Nene (A), 90+9' Neiva (A)
Sabato 24 gennaio
16:30 Moreirense – Santa Clara
19:00 Arouca – Sporting
21:30 Estoril – Vitória Guimarães
Domenica 25 gennaio
16:30 Nacional – Rio Ave
19:00 Benfica – Estrela
19:00 Famalicão – Tondela
21:30 Braga – Alverca
Lunedì 26 gennaio
21:15 FC Porto – Gil Vicente
Classifica
FC Porto – 52 (18)
Sporting – 45 (18)
Benfica – 42 (18)
Gil Vicente – 31 (18)
Braga – 30 (18)
Moreirense – 27 (18)
Famalicão – 26 (18)
Vitória Guimarães – 25 (18)
Estoril – 23 (18)
Alverca – 23 (18)
Rio Ave – 20 (18)
Estrela – 19 (18)
Santa Clara – 17 (18)
Nacional – 17 (18)
Arouca – 17 (18)
Casa Pia – 15 (19)
Tondela – 12 (18)
AFS – 5 (19)