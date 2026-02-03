La tempesta Christine devasta il Portogallo: il Benfica pronto ad aiutare il popolo lusitano

Il Benfica ha espresso pubblicamente la propria vicinanza al popolo portoghese duramente colpito dalla tempesta "Christine", che si è abbattuta con estrema violenza sul Portogallo negli ultimi giorni. Il club di Lisbona ha rilasciato una nota ufficiale per manifestare solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte, sottolineando l'importanza dell'unità nazionale in un momento di così grave emergenza climatica.

Attraverso la propria Fondazione, la società biancorossa si è detta pronta a mobilitare immediatamente beni di prima necessità e risorse logistiche per supportare le aree più colpite. L'intervento del club avverrà in stretto coordinamento con le forze di sicurezza e le strutture di soccorso nazionali, garantendo che gli aiuti raggiungano in modo tempestivo ed efficace le famiglie che hanno perso tutto.

Nel comunicato, il Benfica ha rivolto le sue più sentite condoglianze per le vittime accertate e ha dichiarato la piena disponibilità a sostenere le migliaia di persone che stanno affrontando ore di profonda sofferenza. Il bilancio del maltempo è infatti drammatico: la tempesta Christine, che ha colpito il Portogallo durante la notte, ha ucciso almeno cinque persone e lasciato 450,000 case senza elettricità questa mattina, hanno affermato le autorità. Il nuovo bilancio delle vittime è stato confermato all'AFP da un portavoce dell'Agenzia Nazionale della Protezione Civile (ANPEC).