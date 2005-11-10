Camavinga colpito al Camp Nou: LaLiga vuole individuare i colpevoli e sporge denuncia

LaLiga presenterà un esposto al Comitato di Disciplina dopo quanto accaduto a Eduardo Camavinga nel finale del Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Il centrocampista francese è stato infatti colpito alla testa con le aste delle bandiere da alcuni tifosi blaugrana mentre festeggiava il gol del 2-1 segnato dai Blancos nei minuti conclusivi della sfida.

L'episodio è avvenuto proprio sotto il settore occupato dai sostenitori del Barcellona. Come mostrano diversi video diffusi sui social, alcuni tifosi hanno cercato di raggiungere Camavinga con i bastoni delle bandiere, riuscendo in alcuni casi a colpirlo. Il giocatore si è immediatamente protetto il volto, mentre i compagni di squadra sono intervenuti per allontanarlo dalla zona e chiedere ai presenti di smetterla. Pur in un Clasico che si è svolto senza particolari problemi di ordine pubblico, l'accaduto rischia ora di avere conseguenze disciplinari. Dopo aver visionato le immagini, LaLiga ha annunciato che deferirà il caso al Comitato di Disciplina, che dovrà valutare eventuali sanzioni.

"LaLiga mantiene il suo fermo impegno nell'eradicare qualsiasi atto violento o intollerante dal calcio spagnolo", ha sottolineato la Lega, ribadendo la volontà di intervenire con decisione dopo l'aggressione subita dal centrocampista del Real Madrid.