Man' United, 751 giorni senza tagliare i capelli. Il celebre tifoso: "La mia ragazza mi lascerà"

C'è chi aspetta un trofeo, chi una qualificazione in Champions League e chi, molto più semplicemente, aspetta cinque vittorie consecutive del Manchester United. Frank Ilett, tifoso e influencer dei Red Devils, ha scelto però un metodo decisamente particolare per accompagnare l'attesa: non tagliarsi i capelli.

Il problema? Quel giorno sembra sempre più lontano. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth a Old Trafford, il Manchester United è arrivato a otto partite consecutive senza vittorie, con cinque sconfitte e tre pareggi; così, a 751 giorni dall'inizio del suo "fioretto", il tifoso ha mostrato sui social il risultato del suo sacrificio, ammettendo di aver sottovalutato la durata dell'impresa: "Pensavo che sarebbe durato tre o quattro mesi, ma è andato avanti molto più del previsto. Non so quanto riuscirò a resistere". Poi l'amara battuta: "I miei capelli sono sporchi, puzzano e la mia ragazza mi lascerà". Insomma, la mia vita rovinata dal Manchester United, come recita il titolo di un famoso libro di Colin Shindler.

Nel frattempo, lo United continua a vivere una crisi senza fine. La squadra allenata da Michael Carrick occupa il 16° posto in Premier League, appena un punto sopra la zona retrocessione. L'ultima volta che i Red Devils hanno vinto cinque partite consecutive risale al febbraio 2024, ai tempi di Erik ten Hag. Da allora, per Ilett è iniziata una lunga attesa; il tifoso aveva sfiorato il traguardo lo scorso febbraio, quando lo United aveva battuto Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham, ma il pareggio contro il West Ham ha spento sul più bello il sogno del tanto atteso taglio. A questo punto resta una domanda: arriverà prima la quinta vittoria consecutiva dello United o la fine della pazienza (e forse della relazione) di Frank?