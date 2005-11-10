Lione, Fonseca ha numeri preoccupanti: è 2° solo a Blanc per percentuale di sconfitte

La sconfitta per 2-0 contro il Paris Saint-Germain ha lasciato un'altra traccia negativa nel percorso di Paulo Fonseca sulla panchina dell'Olympique Lione. Il tecnico portoghese ha infatti raggiunto quota 24 k.o. nelle 82 partite ufficiali disputate alla guida dei francesi, con una percentuale del 29,3%.

Un dato che evidenzia le difficoltà incontrate dall'allenatore ex Milan e Roma dal suo arrivo al Groupama Stadium. Secondo le statistiche riportate da Stats Foot, nel XXI secolo Fonseca ha il secondo peggior rapporto di sconfitte tra gli allenatori del Lione con almeno 20 gare ufficiali all'attivo. Davanti a lui in questa particolare classifica c'è soltanto Laurent Blanc, che ha registrato una percentuale di sconfitte del 32,4% durante la sua esperienza.

Contro il PSG il Lione aveva resistito a lungo, riuscendo a restare in partita per gran parte della sfida, ma alla fine è tornato a casa senza punti. Un risultato che ha ulteriormente complicato il bilancio di Fonseca, chiamato ora a riscattarsi per allontanare le critiche e rilanciare una squadra ancora alla ricerca di stabilità.