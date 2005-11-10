Fofana devastante, Il Siviglia vola: 2-0 all'Osasuna con doppio assist dell'ex Milan
Michele Pavese
Il Siviglia conquista tre punti importanti nella decima giornata della Liga battendo l'Osasuna al Ramón Sánchez-Pizjuán. La squadra andalusa si impone con un 2-0 costruito grazie alla qualità dei suoi giocatori offensivi e al doppio assist di Youssouf Fofana.
La gara si sblocca al 24' con Isaac Romero, bravo a trasformare in rete il passaggio del centrocampista francese e a portare avanti i padroni di casa. L'Osasuna prova a reagire, ma il Siviglia gestisce il vantaggio e chiude definitivamente la partita nel finale: all'82' arriva infatti il raddoppio firmato da Felix Correia (ex Juve), che sfrutta ancora una volta un assist preciso dell'ex Milan e mette al sicuro il risultato.
LaLiga, il calendario della 10ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Alavés-Malaga 1-1
Sabato 24 ottobre
Rayo Vallecano-Elche 0-3
Racing Santander-Espanyol 2-1
Valencia-Villarreal 1-2
Atletico Madrid-Deportivo La Coruña 1-0
Domenica 25 ottobre
Athletic Bilbao-Getafe 4-0
Celta Vigo-Betis 0-0
Real Sociedad-Levante 2-1
Barcellona-Real Madrid 1-2
Lunedì 26 ottobre
Siviglia-Osasuna 2-0
LaLiga, la classifica aggiornata
1. Barcellona 27
2. Atletico Madrid 25
3. Real Madrid 24
4. Betis 20
5. Real Sociedad 19
6. Siviglia 17
7. Alavés 12
8. Athletic Bilbao 12
9. Villarreal 12
10. Celta Vigo 12
11. Deportivo La Coruña 11
12. Osasuna 11
13. Racing Santander 11
14. Levante 10
15. Elche 10
16. Rayo Vallecano 9
17. Getafe 9
18. Espanyol 8
19. Valencia 6
20. Malaga 5