Cantona ne ha per tutti: "Ho offerto il mio aiuto a Ratcliffe, ha detto no. Old Trafford? Silenzioso"

La leggenda del Manchester United, Eric Cantona, ha rivelato di aver offerto il suo aiuto al suo ex club, ma di non essere stato preso in considerazione dal proprietario di INEOS, Sir Jim Ratcliffe. In un'intervista concessa in queste ore al Telegraph, Cantona ha espresso il suo desiderio di contribuire, anche a costo di mettere da parte i suoi progetti personali:

"Ho molte altre passioni e progetti, ma ho pensato che per due o tre anni avrei potuto magari metterli da parte e cercare di dare qualcosa a questo club, che mi ha dato tutto". Il grande ex ha poi sferrato una critica diretta ai nuovi proprietari: "Sir Alex Ferguson ha creato un magnifico stile di calcio offensivo, sul quale i nuovi proprietari avrebbero dovuto basarsi. Al contrario, lo hanno distrutto".

Parlando del suo tentativo di contatto con la nuova dirigenza, Cantona ha confermato il mancato interesse: "Ratcliffe non è sembrato interessato. Ho fatto quello che dovevo fare, quindi non mi sento più in colpa. Ho fatto del mio meglio".

Altre critiche per i nuovi proprietari: "Sono andato a Old Trafford la scorsa stagione per la partita contro il Manchester City e l'ho trovato silenzioso. I tifosi dello United preferiscono andare alle partite in trasferta, stare con i veri tifosi, piuttosto che essere circondati da persone che vengono da diverse parti del mondo solo per andare al negozio di merchandise. Dobbiamo essere più vicini alle cose reali del calcio, alla gente che lavora".