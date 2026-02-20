Nuovo comunicato della Federcalcio brasiliana: "La UEFA punisca gli atti di razzismo"

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ha chiesto ufficialmente alla UEFA e alla FIFA la massima fermezza dopo le presunte offese razziste denunciate da Vinicius Junior, stella del Real Madrid e della Seleção.

L’episodio si è verificato a Lisbona, durante l’andata del playoff di Champions League vinta 1-0 dai Blancos contro il Benfica. Secondo quanto riferito da Vinicius, l’argentino Gianluca Prestianni lo avrebbe insultato con espressioni razziste. L’UEFA ha annunciato l’apertura di un’indagine per fare luce sull’accaduto. In un comunicato ufficiale, la federazione brasiliana ha reso noto di aver inviato lettere formali agli organismi internazionali chiedendo "rigore nell’identificazione e nella sanzione dei responsabili di questo nuovo caso di razzismo contro Vinicius". Nella missiva indirizzata all’UEFA e firmata dal presidente Samir Xaud si sollecita un’inchiesta approfondita che conduca a una punizione "esemplare". L’organo europeo, si legge, deve adottare "tutte le misure necessarie per identificare e punire i colpevoli delle ingiurie razziali".

La CBF ha inoltre apprezzato la presa di posizione del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha ribadito come "non ci sia assolutamente spazio per il razzismo nel calcio", chiedendo che i responsabili rispondano delle proprie azioni. Allo stesso tempo, la federazione brasiliana ha domandato alla FIFA di monitorare da vicino l’evoluzione del caso.