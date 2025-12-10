Real ancora con l'incognita Mbappe: il francese potrebbe saltare la sfida con Haaland

Il Real Madrid vive ore di ansia in vista del delicato match di Champions League contro il Manchester City. Kylian Mbappé non si è allenato con i compagni durante la seduta di rifinitura di ieri e resta in forte dubbio per la sfida decisiva, in cui potrebbe confrontarsi con Erling Haaland. Il francese ha accusato un fastidio muscolare alla gamba sinistra, problema che non si è ancora del tutto risolto. La decisione finale sulla sua sua presenza dipenderà dalle sensazioni dell’attaccante nelle ore precedenti l’incontro.

Non va meglio a Camavinga, che sarà assente per problemi al piede che si trascina dal match contro l’Athletic. In totale, lo staff di Xabi Alonso deve fare i conti con sette assenze tra infortuni e acciacchi vari: Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Alaba, Mendy e lo stesso Camavinga. In caso di disponibilità, Mbappé giocherebbe in maniera molto limitata e questo potrebbe avere un impatto sul piano tattico e sulla formazione titolare. Per fronteggiare l’emergenza, Alonso ha richiamato dalla cantera tre giovani con concrete possibilità di esordio: Valdepeñas, Joan Martínez e Cestero.

Il tecnico spagnolo dovrà quindi gestire un gruppo ridotto e tante assenze, mentre la presenza di Mbappé resta l’incognita più significativa in vista di quella che è una finale, una partita importantissima per il futuro del suo progetto sulla panchina del Real.