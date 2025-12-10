Bayern, tutti felici per il ritorno di Alphonso Davies: "Un regalo di Natale anticipato"

Il Bayern Monaco ha vissuto una serata speciale con il ritorno in campo di Alphonso Davies dopo oltre otto mesi di stop per infortunio al legamento crociato. La gioia è stata condivisa da compagni, tifosi e dirigenza. "Ha sofferto a lungo e negli anni abbiamo visto quanto Phonzy sia importante per noi. Per questo siamo felicissimi del suo rientro e speriamo che presto possa dare di nuovo il massimo", ha dichiarato Serge Gnabry, autore di una rete nella vittoria contro lo Sporting Lisbona.

Anche il CEO Jan-Christian Dreesen ha sottolineato il valore simbolico del momento: "Per Alphonso è stato come ricevere un piccolo regalo di Natale in anticipo; naturalmente siamo molto contenti". L’allenatore Vincent Kompany ha spiegato le ragioni della scelta di farlo giocare: "È stato un momento meraviglioso concludere l’anno vedendo Phonzy in campo dopo un infortunio così lungo e grave. Non volevo che sentisse la pressione di doverci riportare in partita, ma alla fine la situazione ha funzionato e ho sentito che poteva aiutarci. Momenti come questi fanno bene all’anima".

Kompany ha poi sottolineato il valore emotivo di un rientro dopo così tanto tempo: "Quando sei stato fuori così a lungo, ogni partita e ogni punto si vivono in maniera diversa. Tutti qui sono abituati a vincere, ma dopo una pausa così lunga, ogni momento diventa speciale. Questo vale per Phonzy, per Ito e, speriamo presto, anche per Jamal. Storie come queste sono importanti per la squadra".