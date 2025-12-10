Barcellona, Flick smonta il caso Yamal: "Era un po' deluso ma era stato ammonito"

Dopo la vittoria in rimonta contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha commentato la prestazione dei suoi e il momento della squadra. Intervistato da Movistar, il tecnico ha offerto un’analisi chiara, parlando anche della sostituzione di Lamine Yamal: "Era un po' deluso, ma aveva preso un cartellino giallo e avevamo bisogno di gambe fresche".

Il tedesco si è detto soddisfatto della reazione della squadra: "Siamo riusciti a conquistare tre punti e a tornare in carreggiata. È stata una partita molto difficile perché l’Eintracht si chiudeva bene dietro. Noi però abbiamo continuato a creare occasioni e siamo riusciti a vincere", ha aggiunto Flick. Quanto alla classifica, il tecnico ha sottolineato un approccio pragmatico: "Non è quello che mi interessa. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e su ogni partita che affrontiamo". Riguardo all’importanza della differenza reti ha aggiunto: "Sì, ci sono dettagli da considerare, ma ciò che conta sono i punti dei prossimi due incontri. Per noi la vittoria di oggi era fondamentale".