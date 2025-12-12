Celta Vigo, il tecnico Giraldez: "Bologna superiore ma col Var è sempre un testa o croce"

Dopo la sconfitta per 1-2 patita contro il Bologna, si è presentato in conferenza stampa il tecnico del Celta Vigo Claudio Giraldez. Queste le sue parole: "Sono stati superiori. Sono stati più bravi di noi e hanno meritato la vittoria. È vero che abbiamo avuto i nostri momenti per vincere la partita, ma nel complesso sono stati fisicamente superiori, più veloci, più intensi, capaci di vincere più duelli e di uscire dalle situazioni uno contro uno. Congratulazioni a loro, e noi daremo il massimo e lavoreremo sodo. La responsabilità è nostra. Hanno dimostrato di essere una squadra migliore di noi".

Ancora sulla partita: "Il Bologna ha vinto meritatamente, anche se c'è un momento specifico della partita in cui tutto può cambiare con quelle decisioni del VAR. Una volta è andata testa e l'altra croce".

Sulle possibilità di qualificazione: "Ci restano due partite molto difficili. Abbiamo avuto due occasioni per arrivare in lizza per i dodici punti, ma non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo prepararci a fondo per le partite rimanenti per ottenere punti. Siamo in una posizione in cui possiamo ancora tornare in lizza per uno qualsiasi dei posti di qualificazione, e cercheremo di sfruttare tutte le possibilità preparando le partite nel miglior modo possibile e giocando a un livello più alto di quello di oggi".