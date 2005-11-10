Il CEO del Manchester United: "3 allenatori in 3 anni: non è la stabilità che cercavamo"
Daniele Najjar
Il CEO del Manchester United, Omar Berrada, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport in Inghilterra nel corso della quale ha parlato delle scelte fatte dal club in estate e di quelle che potrebbe fare a gennaio. Ecco le parole del dirigente a pochi giorni dall'insediamento del nuovo allenatore, Mauricio Pochettino.
Manchester United, le parole del CEO Berrada sul mercato
Queste le parole di Berrada: "A nostro avviso Baleba, Tielemans, Santos e Karl Darlow, oltre a Marcus Rashford, hanno migliorato radicalmente la rosa", ha detto. Poi in vista di gennaio: "Non spenderemo tanto per farlo. Quando troveremo l'opportunità giusta, spenderemo denaro. Ma di nuovo, ripeto: non spenderemo solo per il gusto di farlo".
Manchester United, le parole del CEO Berrada sul cambio di allenatore
Berrada ha poi commentato l'ennesimo cambio di panchina, da Carrick a Pochettino: "Abbiamo avuto 3 allenatori in 3 stagioni, non abbiamo raggiunto la stabilità che volevamo. Dobbiamo continuare a migliorare e a fare meglio. Stiamo sempre imparando, migliorando e comprendendo cosa è andato storto", ha spiegato all'emittente. Domenica 22 novembre alle 17.30 è previsto l'esordio del nuovo tecnico, Mauricio Pochettino, sulla panchina del Manchester United: sarà contro il Liverpool, allo stadio di Anfield Road, casa dei Reds.