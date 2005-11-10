Il CEO del Manchester United, Omar Berrada, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport in Inghilterra nel corso della quale ha parlato delle scelte fatte dal club in estate e di quelle che potrebbe fare a gennaio. Ecco le parole del dirigente a pochi giorni dall'insediamento del nuovo allenatore, Mauricio Pochettino.

Manchester United, le parole del CEO Berrada sul mercato

Queste le parole di Berrada: "A nostro avviso Baleba, Tielemans, Santos e Karl Darlow, oltre a Marcus Rashford, hanno migliorato radicalmente la rosa", ha detto. Poi in vista di gennaio: "Non spenderemo tanto per farlo. Quando troveremo l'opportunità giusta, spenderemo denaro. Ma di nuovo, ripeto: non spenderemo solo per il gusto di farlo".

Manchester United, le parole del CEO Berrada sul cambio di allenatore

Berrada ha poi commentato l'ennesimo cambio di panchina, da Carrick a Pochettino: "Abbiamo avuto 3 allenatori in 3 stagioni, non abbiamo raggiunto la stabilità che volevamo. Dobbiamo continuare a migliorare e a fare meglio. Stiamo sempre imparando, migliorando e comprendendo cosa è andato storto", ha spiegato all'emittente. Domenica 22 novembre alle 17.30 è previsto l'esordio del nuovo tecnico, Mauricio Pochettino, sulla panchina del Manchester United: sarà contro il Liverpool, allo stadio di Anfield Road, casa dei Reds.