Gabriel JJ ha salutato il Manchester United per unirsi al Real Madrid: nonostante parliamo di un classe 2010, il suo trasferimento sta lasciando preludere ad una guerra aperta fra due colossi del calcio europeo. Sarà forse per questo che, alla vigilia della sfida interna contro il Celta Vigo, il tecnico dei blancos José Mourinho non abbia voluto entrare nell'argomento.

"No conmigo", ha subito detto al giornalista che in conferenza stampa stava iniziando a chiedergli di lui, ovvero "non con me", per dire che non dovesse parlare con lui del giocatore in questione. Il giornalista ha poi insistito chiedendo al tecnico solamente un giudizio dal punto di vista tecnico, ma José si è divincolato: "Parlo solo dei giocatori con cui lavoro, non ho alcun legame con calciatori che non lavorano con me".

Il saluto di JJ Gabriel al Manchester United

Si chiude ufficialmente il capitolo Manchester United nella carriera di JJ Gabriel. Il gioiello classe 2010, destinato a proseguire il proprio percorso di crescita al Real Madrid, ha voluto salutare il club inglese attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il giovane talento lascia i Red Devils dopo aver riscritto diversi record a livello giovanile, diventando anche il più giovane marcatore nella storia della formazione Under 18.

“Caro Manchester United, sono arrivato nel 2020 come un ragazzo di 10 anni con grandi sogni. Qui sono cresciuto come calciatore e come persona. Da segnare a Old Trafford a ricevere il premio Jimmy Murphy. Mi avete regalato momenti che conserverò”, ha raccontato Gabriel, ripercorrendo le tappe più significative della propria esperienza nell'Academy dei Red Devils.