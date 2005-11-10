Come sta Vincent Kompany? L'allenatore del Bayern Monaco appare sorridente e rilassato in conferenza stampa dopo la sosta per le nazionali e assicura di aver lasciato alle spalle il momento più duro. Invitando giornalisti e stampa in generale a parlarne sempre di meno, da qui in avanti: "Non posso mai dimenticare quante persone mi vogliono bene. Senza che te lo dicano per forza ogni giorno, io l'ho visto quando sono stato male. Quel giorno mi hanno contattato più persone rispetto a quando ho vinto grandi trofei nella mia carriera", ha detto.

L'invito di Kompany alla stampa

Poi ha aggiunto: "Ora voglio guardare avanti. Sento di essermi lasciato alle spalle quello che mi è successo. Ma rispetto il fatto che sia ancora un tema e che continuerà ad esserlo. Permetterò che sia così fino al nuovo anno. Poi però con il nuovo anno ragazzi dovete dimenticarlo... (ride, n.d.r.). Però capisco che se ne continuerà a parlare".

Interessante poi la riflessione sui tecnici rivali che lo hanno contattato: "La cosa principale che voglio dire è che vediamo sempre il mondo da una prospettiva, pensando che tutti siano contro di noi e che se ci viene detta una cosa brutta ha dieci volte l'impatto rispetto ad una bella. Ma in momenti del genere hai tempo per riflettere e capisci che non è sempre tutto negativo. Ho ringraziato tante persone, ma le ultime che vogliono ringraziare e in modo specifico sono statti gli allenatori. A prescindere da litigi o disaccordi che possiamo aver avuto, mi hanno contattato augurandomi il meglio, nonostante siamo tutti molto competitivi. Ora guardiamo avanti alla prossima partita", ha concluso.