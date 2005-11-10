Arriva la reazione da parte di Mikel Arteta al caso Fantasy Football, che ha riguardato le scorse settimane Christos Tzolis. Il tecnico ha espresso la sua opinione sulla serietà con la quale al giorno d'oggi bisogna prendere anche il fantacalcio, che sta spopolando anche in terra inglese, così come qua in Italia. Ma ripercorriamo quanto successo.

Cosa è successo con Tzolis

Cosa è successo con Tzolis? Il greco si è schierato titolare prima della sfida contro il Liverpool, ma prima che Arteta rivelasse che è tornato a disposizione. Prima della sfida contro l'Hull City, lo stesso Tzolis ha ceduto sé stesso, Konsa e Calafiori, così da poter schierare la propria formazione al fantacalcio senza avere altri problemi.

Le parole di Arteta sul fantacalcio

Lo stesso Arteta ha commentato l'episodio così in conferenza stampa: "Ho parlato con Christos (Tzolis, n.d.r.), con la squadra, ma anche con i miei figli. Perché mi chiedono costantemente quale sarà la formazione, perché vogliono saperlo. La situazione è questa. È un tema, è il genere di cose che accadono nella società di oggi. È qualcosa di nuovo, che va affrontato e per cui vanno trovate delle regole con i miei giocatori".

Poi ha aggiunto: "Ovviamente la riservatezza è un aspetto fondamentale per costruire la fiducia reciproca necessaria. Si parla di fiducia, per ciò che stiamo cercando di realizzare. Sono cose che dovrebbero rimanere segrete".