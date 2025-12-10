Champions, 2 squadre già alla fase a eliminazione diretta: il Bayern raggiunge l'Arsenal

La fase campionato della Champions League 2025/26 entra nel vivo e cresce il numero delle squadre certe di proseguire il cammino. In totale saranno 24 i club che otterranno un posto tra ottavi di finale e play-off di qualificazione. Ecco la situazione aggiornata.

Il Bayern Monaco è la seconda squadra a strappare il pass per la fase a eliminazione diretta, grazie al successo per 3-1 sullo Sporting CP nella sesta giornata. Decisivo ancora una volta Lennart Karl, celebrato dai tifosi dopo il gol che ha chiuso il discorso qualificazione. I bavaresi raggiungono così l’Arsenal, finora l’unica squadra matematicamente certa di proseguire la propria avventura nella massima competizione europea e in testa alla classifica.

Secondo il nuovo formato della competizione, le prime otto classificate nella graduatoria unica accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre piazzate tra il nono e il 24º posto dovranno disputare gli spareggi, un doppio confronto che vale l’ingresso tra le migliori sedici d’Europa.

2025/26 UEFA Champions League – Squadre già qualificate ai play-off o agli ottavi

Arsenal, Bayern Monaco

Calendario della fase finale

Play-off: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quartin di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026, Budapest