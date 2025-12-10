Il Marsiglia vince anche grazie a Rulli: "Un po' di fortuna, sono rimasto concentrato"

Parte del successo dell’Olympique Marsiglia a Bruxelles porta la firma di Geronimo Rulli, autentico protagonista nel finale di un match diventato caotico e imprevedibile, poi chiuso sul 2-3. L’estremo difensore argentino è stato decisivo quando l’Union Saint-Gilloise ha alzato il ritmo alla disperata ricerca del pareggio: due interventi prodigiosi negli ultimi minuti hanno congelato il risultato e salvato il Marsiglia dall’ennesima beffa in extremis.

Con i belgi riversati in avanti, pioggia di cross in area e una difesa francese che arretrava troppo, Rulli ha mantenuto lucidità e leadership, guadagnando secondi preziosi e restituendo tranquillità a un Marsiglia via via più in affanno.

A fine partita, il portiere ha raccontato quegli istanti con la consueta umiltà: "La parata nel finale? C’è stata anche un po’ di fortuna. All’inizio pensavo di uscire per prendere il cross, ma non potevo: l’attaccante alle mie spalle era libero. Ho solo cercato di restare concentrato per aiutare la squadra".